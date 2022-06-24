Зауральские журналисты одержали победу в православном фестивале

Зауральские журналисты в числе победителей фестиваля «Православие и СМИ» в Тобольске. Районная газета «Сельская новь» из Шатровского района заняла третье место в номинации «Печатные СМИ», Лебяжьевская газета «Вперёд» - третье место с авторским материалом Елены Петровой «Странник Евгений», «ТВ 24 канал» Каргапольского района взял спецприз среди ТВ.

Исполняющий обязанности генерального директора Издательского Дома «Новый мир» Александр Скорбенко прокомментировал: «Наши поздравления победителям! Так держать! Вы молодцы! Гордимся Вами! Я считаю, что этот фестиваль - показатель творческого мастерства и профессионализма - нелегко говорить о душе, вере, человеке. Вы нашли убедительные слова, Вы показали глубину и понимание темы. Это нужно людям в наше нелёгкое время».

Добавим, что на конкурс поступило 120 работ более чем из 30 регионов России. В 2022 году принимали по одному сюжету и материалу. Заявки поступили из Уральского, Сибирского федерального округов, Центральной части, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Подмосковья.

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