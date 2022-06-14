Зауральских «единороссов» прибыло

Накануне Дня России, 11 июня, зауральские «единороссы» съехались в город Далматово, чтобы в торжественной обстановке принять в свои ряды новых членов партии. Из всех муниципальных образований Курганской области таких собралось порядка 100 человек — разных возрастов, профессий и социального положения.

- Когда я возглавил Курганское региональное отделение партии, я решил изменить процедуру приема новых членов, - сообщил «Новому миру» секретарь КРО «Единой России» Александр Ильтяков. - Почему мы должны считать это чем-то зазорным и стесняться об этом честно и открыто объявить? «Единая Россия» - ведущая политическая сила страны. Быть ее частью — почетная и, прежде всего, очень ответственная миссия. Потому что мы принимаем на себя полную и персональную ответственность за все процессы, которые происходят в нашем государстве — как положительные, так и негативные.

Церемония принятия в члены «Единой России» прошла на центральной площади Далматово. По этому случаю здесь устроили народные гуляния с ярмаркой, на которой торговали изделиями народных умельцев.

В торжественной обстановке новички партии во всеуслышание приняли на себя обязательство верой и правдой служить Отечеству и своему народу. Одним из них стала Ирина Никитина из Белозерского района.

- Я решила вступить в ряды партии «Единая Россия», потому что убеждена: мы, молодые люди, не имеем права оставаться в стороне от преобразований, которые происходят в нашем государстве. Мы должны вложить в это свою энергию, напор, потому что речь идет о благополучии нашей Родины, - заявила нашему изданию девушка.

Ее земляк Дмитрий Баитов работает в администрации Белозерского района главным специалистом сектора социальной политики.

- Я популяризирую в нашем муниципальном образовании спорт и считаю, что членство в партии «Единая Россия» поможет мне в этом. У нас очень спортивная страна! Я люблю Россию за ее просторы и ее красоту! Я — патриот нашей страны! - заявил молодой человек.

Николай Волков.

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