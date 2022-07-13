Меньше недели остается у зауральцев, чтобы подать заявку на участие во II Национальной премии молодых политологов России «Дигория». На конкурсе ждут дипломированных специалистов политических профессий, аспирантов, ученых и исследователей в области социально-гуманитарных наук. Их возраст не должен превышать 35 лет.
По словам организаторов, премия призвана выявить и поощрить лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля. Победителей определят в трех номинациях: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Оценивать кандидатов в одной из номинаций будет партнер премии — АНО «Диалог».
Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов считает, что участие в «Дигории» может стать отличным стартом в карьере молодых политологов.
«Такой опыт, несомненно, пригодится. В будущем он может помочь специалисту, например, при трудоустройстве», — отметил он.
Подать заявку на участие все желающие могут до 18 июля на сайте: https://digoriya.ru/award/. Имена победителей объявят на форуме «Дигория», который пройдет с 9 по 14 августа в Московской области.
Зауральских политологов ждут на национальной премии «Дигория»
Такой опыт, несомненно, пригодится
Меньше недели остается у зауральцев, чтобы подать заявку на участие во II Национальной премии молодых политологов России «Дигория». На конкурсе ждут дипломированных специалистов политических профессий, аспирантов, ученых и исследователей в области социально-гуманитарных наук. Их возраст не должен превышать 35 лет.
Обучение новой профессии проводится в рамках национального проекта «Демография».
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