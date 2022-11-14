Зауральских водителей предупредили об ухудшении погоды и попросили воздержаться от поездок

Госавтоинспекция просит водителей исключить движение по загородным дорогам.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 14 и 15 ноября ожидаются сильные осадки и понижение температуры, в связи с чем на проезжей части образуется гололёд.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по региону, при торможении автомобиль скользит вперёд, практически не снижая скорости, следовательно,не нужно совершать резких манёвров,необходимо соблюдать дистанцию, боковой интервал и выбирать скоростной режим, который позволит обеспечить безопасность движения.

При движении в условиях гололеда, любое впереди идущее или встречное транспортное средство из-за ошибки водителя может развернуться и способно потенциально помешать вашему движению, поэтому необходимо соблюдать безопасную дистанцию и при необходимости быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в Дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522)25-64-90, на территории области в дежурные части территориальных отделов полиции, либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020.

Фото Николая Пушилина.

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