Зауральских военнослужащих полностью обеспечивают экипировкой, которая пригодится им в учебном центре

Мобилизованных курганцев отправили в военные учебные центры. На пункт сбора, расположенный в КЦ «Курган», прибыли глава города Елена Ситникова и заместитель начальника управления социальной защиты населения области Ирина Кудрявцева.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил держать на особом контроле вопросы, связанные с отправкой мобилизованных в военные подразделения и оказанием помощи их семьям.

По словам главы Кургана Елены Ситниковой, военнослужащих полностью обеспечивают экипировкой, в которую входят спальные мешки, коврики, посуда, им выдают обувь, термобелье, балаклавы и маскировочные халаты.

«Мы стараемся обеспечить ребят всем необходимым, чтобы они приехали в часть полностью подготовленными к обучению», - сообщила глава областного центра.

Для военнослужащих организованы курсы по оказанию первой медицинской помощи. Напутствуют и дают ценные советы, как вести себя на поле боя, ветераны боевых действий.

На пункте сбора мобилизованных кормят горячими обедами. Не забыты и провожающие солдат родственники. Для них поставили три автобуса, в которых они могут согреться. Недалеко расположились палатки, где мамы, жены, дети могут угоститься сладостями и выпить горячего чая.

По словам заместителя начальника управления социальной защиты населения Курганской области Ирины Кудрявцевой, на каждом пункте сбора мобилизованных сейчас работают специалисты социального обслуживания. Они заполняют опросные листы мобилизованных для того, чтобы в дальнейшем можно было оказать индивидуальную помощь каждой семье.

Для того чтобы учесть пожелания мобилизованных по организации взаимодействия с кредитными организациями, на месте работают сотрудники банков.

«Здесь находятся психологи. Возможно, что их помощь не сразу будет востребована, но, по крайней мере, люди будут знать, куда обратиться. Та информация, которая содержится в опросных листах [мобилизованных], сразу распределяется между учреждениями. В зоне особого внимания управления находятся семьи с детьми, а также родители мобилизованных», - прокомментировала Ирина Кудрявцева.

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