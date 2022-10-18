Зауральским родителям объяснили, как поддержать интерес детей к школе

Руководитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев провёл городское родительское собрание, на котором озвучил итоги общероссийского собрания. «Мы можем давать знания по разным направлениям, но вырастить обязаны, прежде всего, хороших людей и достойных граждан своего Отечества. А значит в школе они должны получать пищу для души, информацию для размышлений. Сейчас с усилением исторической составляющей – и с подъемом государственного флага, и с введением «Разговоров о важном». Все эти вопросы льют воду на мельницу формирования достойного гражданина», - прокомментировал необходимость собрания Алексей Гусев.

Безусловно, родителей всегда волнует успеваемость. Но не всегда плохие отметки в дневнике являются следствием невыученных уроков. Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алёна Лопатина составила портрет того самого «двоечника». «Это не просто некие зарисовки и аналитические записки. Это инструмент выявления нарушения прав ребёнка», - объяснила Алёна Лопатина. Родители не всегда правильно реагируют на «плохие» результаты промежуточных аттестаций (четвертные, годовые оценки). Детский омбудсмен рассказала, что часто родители обвиняют ребёнка в лени или учителей в некачественной работе. Однако не все анализируют ситуацию в целом. «Общение с педагогами и классным руководителем не должно происходить через чат. Дистанционное общение – плохо», - отметила Алёна Лопатина.

Важно понимать интеллектуальное развитие ребёнка – оно может быть в норме, может быть выше нормы, а, возможно, ученику требуется индивидуальная, адаптивная программа. Физическое состояние, как и психологическое здоровье, тоже влияют на процесс обучения. Важно также обратить внимание, какие условия для учёбы создаются дома. На оценках может негативно сказываться даже присутствие малышей в семье – проявляются ревность, обида, нехватка свободного времени, и ребёнок уже учится не так хорошо, как раньше. Что уж говорить и о неполных семьях, проблемах в общении со сверстниками. Мотивация ребёнка на обучение состоит из многих факторов, которые являются неотъемлемой частью его жизни. В случае, если есть проблемы, родителю следует устранить их. В любом случае взрослый должен желать замотивировать ребёнка, помочь ему. Родители и дети на одной стороне. В мотивировании ребёнка могут помочь и «партнёры»: учителя, классные руководители, общественные организации, психологи, врачи (в том числе и психиатры).

Что касается увлечения волонтёрским движением, участием в других общественных организациях, Алёна Лопатина отметила, что это не плохо - общественные организации умеют создать мотивацию к обучению, ведь стыдно там признаться, что ребёнок плохо учится. Участие в чём-то помимо школы лишь доказывает способность и желание школьника достигать успеха. А значит замотивировать его можно.

«Фраза ребёнка «не хочу учиться» не является причиной. Это следствие», - объяснила Алёна Лопатина аудитории.

Анастасия Пережегина.

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