Зауральским родителям рассказали, что делать, если ребёнок простудился

Руководитель отделения неотложной педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Анна Бабаян объяснила, что делать (а чего не делать) если ребёнок простудился, заболел гриппом. Советы врача приводит группа правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Лучший способ не заболеть — прививка. Вакцинация поможет если не избежать болезни совсем, то хотя бы перенести её в лёгкой форме, без осложнений.

Важно как можно раньше заметить признаки надвигающейся болезни. Первые — слабость и вялость. Ребёнок ведёт себя не так активно, как обычно, а уже затем у него повышается температура тела.

Если ребёнок уже в первые часы болезни очень вялый, отказывается от еды и питья, все время лежит и не может смотреть на свет — это признаки того, что к врачу нужно обращаться немедленно.

Не нужно пытаться кардинально сбить температуру тела — например, с 40 до 36,6°С — резкие перепады могут навредить головному мозгу.

При ОРВИ нельзя давать детям анальгин.

Оксолиновая мазь противопоказана детям первого года жизни из-за раздражения слизистых оболочек, которое она может у них вызвать.

Нельзя применять несколько лекарств одновременно без назначения врача.

Обеспечьте ребёнку обильное теплое питье: слабый чай, соки, морсы, компоты.

Не надо использовать для обтирания спирт, уксус и другие средства. Они сушат детскую кожу. Обычная вода комнатной температуры — оптимальный выбор.

Высокая температура, но при этом холодные руки и ноги, - признак спазма сосудов. В таком случае обтирать его водой не нужно, чтобы не вызвать озноб.

По материалам портала растимдетей.рф