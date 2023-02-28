Зауральским сельхозтоваропроизводителям возместят 50% затрат

Общий объем государственной поддержки с учетом льгот по кредитам, налогам и лизингу превысит в этом году 1,8 млрд рублей.

«Нашим аграриям возмещается практически 50% затрат. В 2022 году сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено более 2 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Мы видим положительную динамику роста. По программе финансовой аренды лизинга приобретено более 170 единиц техники на сумму 692 миллиона рублей», - рассказал директор регионального департамента АПК Павел Кощеев в ходе прямого эфира на странице правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

В 2023 году сохраняются все основные направления поддержки АПК: льготное кредитование, льготы по налогам и лизингу. Общий объем господдержки с учетом льгот по кредитам, налогам и лизингу превысит более 1,8 миллиардов рублей. На реализацию региональной программы АПК будет выделено 1,2 млрд рублей, что на уровне 2022 года. Из федерального бюджета будет направлено 722 миллиона рублей.

«Увеличивается финансирование элитного семеноводства и развитие мелиорации. В 2023 году будет запущен федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта, на эти цели из федерального бюджета уже получено более 30 миллионов рублей и в ближайшее время будут направлены сельхозтоваропроизводителям двумя траншами — аванс и по итогам урожая. Из областного бюджета на развитие АПК планируется направить не менее 500 миллионов рублей. Будет увеличено финансирование на приобретение сельхозживотных, гранты сельскохозяйственным кооперативам и технологическое перевооружение объектов АПК: модульных ферм и оборудования», - прокомментировал Павел Кощеев.

Василий Малухин.

Фото с сайта freepik.com

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