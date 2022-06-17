Зауральским школьникам напоминают правила дорожного движения

«Лаборатория безопасности» напомнит отдыхающим в летних лагерях школьникам Курганской области о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дороге.

Автомобиль, оснащённый дорожными знаками и другой дорожной атрибутикой, уже две недели колесит по школам, где работают лагеря дневного пребывания детей, с программой «Безопасность на дороге».

Уже почти 500 ребят закрепили знания основных дорожных знаков для велосипедистов и пешеходов, выучили жесты регулировщиков, потренировались в фигурном вождении велосипеда и самоката, нарисовали плакаты и выявили ошибки пешеходов на дороге, сообщили в пресс-службе главы региона.

Всего в период летних каникул «Лаборатория безопасности» планирует провести профилактические мероприятия более чем для 2000 обучающихся.

В группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте» написано, что цель выездных мероприятий «Лаборатории безопасности» — снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда среди школьников правил дорожного движения и популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения.

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