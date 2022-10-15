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Зауральским студентам предложили снять кино с открытым финалом

Зрители смогут проголосовать за разные варианты концовки кино.

15 октября, 2022 - 08:36

Студенты средних специальных и высших учебных заведений Курганской области могут поучаствовать в создании просветительских вертикальных мини-фильмов.

Российское общество «Знание» сообщает, что конкурс трёхминутных вертикальных просветительских видео – это уникальная возможность для студентов реализовать свой творческий потенциал в актуальном формате. Направления для творчества  разные: культура, история, биография, народы России, научпоп, документальная анимация.

Автор должен предложить зрителям два варианта концовки, за которые они будут голосовать, уточняет Молодёжный портал Зауралья. Ролик нужно прикрепить к форме заявки на сайте. Несколько лучших авторов смогут создать настоящий короткометражный многосерийный фильм.

По итогам конкурса состоится большой фестиваль-смотр работ финалистов, жюри выберет победителя, который получит практический опыт работы в проекте технологической компании.

 

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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15 октября, 2022 - 08:36

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