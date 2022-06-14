Зауральским журналистам показали новое оборудование на «Курганприборе»

Журналисты Курганской области совершили пресс-тур по передовым предприятиям столицы Зауралья.

Первой точкой маршрута стал завод «Курганприбор». Экскурсию по цеху №3 провел заместитель главного технолога Александр Невьянцев: «Здесь у нас одно из основных производств. Оборудование здесь все современное — это автоматы продольного точения для изготовления мелких деталей, токарные станки с ЧПУ и фрезерные станки, на которых обрабатывается вся основная продукция нашего предприятия, основные детали для оборонки. На них делаются детали к взрывателям, к капсюлям, к минам. Это высокопроизводительные станки и отвечают всем основным потребностям производства. Страна-производитель станков — Тайвань. В данный момент проблем с запчастями для них нет, они идут напрямую через Китай и Тайвань».

Станки с ЧПУ быстро перенастраиваются для изготовления различных деталей. Оператор лишь проверяет калибром детали уже на выходе. Один оператор может обслуживать до четырех станков. В случае неточности производится корректировка оборудования, например, замена сверла.

Также Александр Невьянцев познакомил журналистов с участками литья: «Этой весной у нас запущена новая современная линия литья по управляемым моделям, которой в Курганской области нет аналогов. Это абсолютно новое производство для нас. Оборудование российского производства. Здесь изготавливаются детали из жаропрочных материалов. Модели изготавливаются по восковым моделям — создается парафиновая модель детали, на нее наносится специальный состав, затем парафин выплавляется и на его место заливается металл. Детали получаются максимально точными, а механической обработки требуется минимум. Общая производительность двух печей — 500 кг».

На втором участке в цехе производится литье под высоким давлением для алюминиевых и цинковых сплавов.

В этом же цехе происходит механическая обработка. Также обрабатывается жаропрочная нержавейка и титан, для этого используется специальный инструмент. Номенклатура выпускаемых изделий самая различная.

Отдельно заместитель главного технолога остановился на повышении эффективности производства.

«Предприятие уже как три года участвует в программе «Бережливое производство», она широко распространена на всем производстве. На стендах в цехе отражены все показатели качества, графики сделанной и предстоящей продукции, успехи предприятия. Информация обновляется ежемесячно. По основным пилотным изделиям уже удалось сократить время производства и трудозатраты», - поделился Александр Невьянцев.

Что еще о предприятии узнали журналисты, читайте в следующих информационных материалах на сайтах «Нового мира» и Zauralonline.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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