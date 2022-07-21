Зауральский фермер поделился опытом расширения своего предприятия

Было время, когда крестьянское (фермерское) хозяйство Сусловых из села Нагорское Притобольного района только делало свои первые шаги, а его хозяин Александр Михайлович в качестве эксперимента оформил в лизинг небольшую мельницу… Сегодня дело отца подхватил его сын Сергей, и это теперь одно из наиболее устойчиво работающих подразделений малой формы собственности во всей округе.

Затянуло…

Как знать, может и не было бы вовсе сегодняшнего хозяйства, если бы не настойчивость и дальновидность Суслова-старшего. Ведь это он в те самые лихие 90-е, когда рушились один за другим привычные устои, а в обществе царила самая настоящая неразбериха, рискнул поучаствовать в первых государственных программах по поддержке частного бизнеса и взял в лизинг мельницу.

– Как раз в тот период я окончил Курганскую сельхозакадемию, – вспоминает сегодняшний руководитель крестьянского хозяйства сын Александра Михайловича Сергей. – Вернулся домой, а отец, не раздумывая особо, отправил меня в Пензу учиться на оператора по обслуживанию мельничного оборудования. С этого все и началось.

С одной стороны, работы на мельнице хватало, ведь жители села Нагорское, как и соседних населённых пунктов, магазинный хлеб практически не покупали, а предпочитали выпекать его в домашних условиях. Мука для них была насущной необходимостью, поэтому полученное в колхозе зерно на паи они везли на помол. Единственный в округе объект подобного рода производительностью 250 килограммов муки в час практически не простаивал. Правда, давальческое сырье далеко не всегда отвечало высоким качественным параметрам, и этот факт все больше заставлял крестьян задумываться о возможности выращивания отвечающего всем требованиям качества зерна.

Без хозяина земля – сирота

Казалось бы, следующий шаг вытекал из самой логики жизни, но Сергей признаётся, что был даже противником такого развития событий. Считал, что поставленное на ноги дело и без того может приносить доход и закрывать все существующие потребности. Однако окончательное решение принимал тогда отец, и он вынужден был ему подчиняться. Так, невысокими темпами, но процесс оформления пустующей земли, а её в округе сполна хватало, начался.

Шаг за шагом паевые доли объединялись и образовывали достаточно обширные массивы, пригодные для возделывания сельскохозяйственной продукции. Сергей говорит, что тогда ему и пришлось познать все «прелести» нелёгкого крестьянского труда: посидеть за рычагами родительского трактора Т-25, на сеялке постоять, в сенокосе поучаствовать… И хоть было это совсем непросто, сам процесс захватывал все больше и желания поискать для себя какой-то более лёгкой доли не возникало.

Когда я спросил Сергея о том, не боязно ли было набирать в хозяйство достаточно много земли, он ненадолго задумался, а затем ответил:

– Смотря с какой позиции подойти. Сначала брали не задумываясь, верили в собственные силы. Это была брошенная земля, люди сами к нам приходили и просили взять. Я убежден: чтобы работать с землей и получать от нее отдачу, нужно все делать грамотно, профессионально. Иначе и не стоит ввязываться. Можно, конечно, долго рассказывать о том, сколько возились мы с сорняками в первые годы, но на эти трудности особого внимания не обращали. Зимой железным клином вырубали березовую поросль, весной все стаскивали в огромные кучи, а уж затем постепенно разрабатывали землю.

Так владения Сусловых все больше расширялись и кажется, что основные трудности позади. С каждым годом обновляется материально-техническая база, совершенствуется технологический процесс, растет производительность труда и, соответственно, благополучие работающих здесь людей. Только в МТМ, например, работает до 50 человек. Справедливости ради следует сказать, что собирать квалифицированные кадры приходится едва ли не со всего района. Буквально пару лет назад, например, смонтировали новую, отапливаемую природным газом машинно-тракторную мастерскую, где можно вести круглогодичный ремонт, специально для хранения техники построили крытые гаражи, имеется шикарная для сельской местности столовая, места для отдыха механизаторов и даже комнаты психологической разгрузки.

Навигаторы в помощь

Особое внимание в хозяйстве, где официально значится под посевом около 12 тысяч гектаров земли, уделяется наличию самых современных технических средств. И это объяснимо. Без них нужного результата не добиться и развиваться невозможно. Интересно также, что основу арсенала составляют отечественные тракторы и комбайны. По словам руководителя, такой подход обусловлен понятием цены и качества.

– Наша техника достаточно надежна, более доступна в ценовом выражении и проще в обслуживании, – констатирует он.

Много значат для крестьян и технологические аспекты ведения отрасли. Помимо тяжелых тракторов К-742, К-744 есть и другие подходящие для качественного ведения работ машины, надежные сельхозорудия. Практически все агрегаты оснащены цифровыми навигационными системами. Особенно активно они используются на прицепных и самоходных опрыскивателях. Преимущества применения современных методов в хозяйстве уже ощутили, а потому намерены расширять спектр цифрового влияние на качество проводимых работ.

– Система навигации, – делится Сергей, – минимизирует все огрехи, позволяет избежать незапланированных потерь.

Кроме того, положительная ценовая динамика отмечалась и в разрезе технических культур. На крестьянских полях выращивают рапс, лён, а также горох и чечевицу. Их доля в общей посевной структуре колеблется от 30 до 35 процентов. Есть также тенденция к увеличению, но это будет зависеть от многих факторов, за которыми в хозяйстве следят достаточно тщательно.

Диверсификация в действии

Минувший земледельческий сезон выдался для производителей сельхозпродукции Курганской области не самым удачным. Так, валовой сбор после доработки составил 1 млн 54,2 тыс. тонн. И это оказалось на 26,4 процента ниже уровня предыдущего года. Из-за аномальной жары и резкого недостатка почвенной влаги не досчитались урожая в прошлом году и в хозяйстве Сергея Суслова. С каждого гектара здесь собрали по 15 центнеров зерна. Для кого-то данный показатель был бы за счастье, а нагорские крестьяне сочли его за неудачу.

При всем том по итогам 2021 года они сработали рентабельно, продукции было не так много, зато цена в полной мере отвечала существующим запросам. В результате рентабельность оказалась, что называется, в плюсе, а перспективы внушали осторожный оптимизм.

– Мы стараемся, чтобы весь собранный урожай доводился до высоких качественных кондиций, – поясняет свою позицию Сергей. – Именно поэтому на территории нашей производственной базы функционирует современный сушильно-сортировальный комплекс. Без него в зоне рискованного земледелия работать эффективно практически невозможно.

А еще пару лет назад предприимчивые фермеры затеяли диверсификацию производства и завезли из-за пределов региона сотню голов животных абердин-ангусской мясной породы. Реконструировали для них заброшенную ферму в деревне Осиновке, что относительно недалеко от села Нагорского, обустроили пастбище и надеются, что их эксперимент будет удачным.

Впрочем, в личном подсобном хозяйстве отца Александра Михайловича имеются ещё лошади и овцы. Такой предприимчивости основателя крестьянского хозяйства Сусловых, передавшего основные бразды правления сыну, можно только позавидовать.

Владимир Седанов. Фото автора.

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