Зауральский лётчик оставил тетрадь с воспоминаниями о войне

Тетрадь с воспоминаниями Николая Дмитриевича Епанчинцева датирована 1983 годом. Она хранится в коллекции документов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Государственном архиве социально-политической истории Курганской области. Всё дальше в века уходит война, но тем ценнее эти рукописные строчки, оставленные нам героическими предками.

Николай Дмитриевич родился в 1919 году в деревне Перуновой Ольховского района Шадринского уезда. Окончил Шадринское военное авиационное училище. Был стрелком-бомбардиром, затем штурманом.

«Воспоминания о войне написал, как мог, – более подробно. Это сделал потому, что тема Отечественной войны всегда была и будет актуальна, – я в этом не сомневаюсь. Никто не имеет права забывать, что решающую роль в разгроме гитлеровской Германии сыграл Советский Союз, советский народ. И на мою долю выпала частица всего этого. Наряду с неизбежными жертвами бывали и неоправданные, имелись случаи трусости и предательства. Хотя все это было, но оно ни в коей мере не отражало большой и главной правды о советском человеке, его героизма и мужества», – эти слова предваряют летопись летчика.

Первый вылет Николая Дмитриевича состоялся 1 августа 1941 года. Это была доставка горючего на фронт.

«Как известно, к началу нападения на Советский Союз немецко-фашистское командование сосредоточило у наших границ 190 полностью укомплектованных дивизий, имевших 3500 танков, свыше 50 000 орудий и минометов. Воздушные силы Германии вместе с союзниками и оккупированными странами располагали почти 5 000 боевых самолетов».

В своих воспоминаниях Николай Дмитриевич не обошел стороной героическую оборону Сталинграда и дальнейший разгром фашистских войск.

«Ноябрь 1942 – февраль 1943 года – время Сталинграда. Поэтому мысли и чувства, владевшие нами в период боев в это время, – помочь защитникам Сталинграда и Кавказа. Наша Ставка предусматривала проведение наступательных операций».

Николай Дмитриевич демобилизовался из армии в июне 1946 года в звании гвардии лейтенанта. Сделал 655 боевых вылетов, награжден пятью орденами и многими медалями.

«Часто мы недопонимаем и недооцениваем подвиг, мужество, благородство из-за того, что они вершатся на наших глазах. Нам кажется, что героическое происходит где-то там, у других, о ком пишут газеты, а свое будничное, обыденное стесняемся назвать мужеством. И вот я решил написать о том, что видел, написать «о будничном, об обыкновенном», о себе».

Василий Малухин.