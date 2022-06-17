Зауральской молодёжи объяснили, что нужно знать о летнем трудоустройстве

Подходит к концу экзаменационная пора. Многие школьники и студенты в Зауралье предпочитают проводить каникулярное время с пользой и устраиваются на летние подработки. Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области обращает внимание молодых людей, что период работы отразится на их индивидуальных лицевых счетах – им будет засчитан страховой стаж и начислены пенсионные коэффициенты, основа для их будущей пенсии.

Для того чтобы заключить срочный трудовой договор, юношам и девушкам понадобится СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. В настоящее время он присваивается зауральцам сразу при рождении. Если по каким-то причинам документ отсутствует или нужно получить новый в связи с утерей или сменой персональных данных, решить этот вопрос можно через Пенсионный фонд. Для этого следует обратиться в один из клиентских офисов ОПФР по Курганской области (адреса и режим работы размещены здесь ) или в МФЦ.

Также важно знать, что официальное трудоустройство повлияет на получение социальных доплат. Это касается, в первую очередь, федеральной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, компенсаций по уходу за гражданами старше 80 лет, инвалидами 1 группы и детьми-инвалидами, а также повышенной фиксированной выплаты на иждивенца к страховой пенсии родителей. Они полагаются только нетрудоустроенным гражданам, поэтому о факте устройства на работу нужно будет проинформировать Пенсионный фонд не позднее следующего дня после трудоустройства.

Отметим, что выплата федеральной социальной доплаты к пенсии не будет приостановлена обучающимся молодым людям, если на летнюю подработку их направит служба занятости населения. Самой пенсии по потере кормильца изменения не коснутся – студентам-очникам она выплачивается до достижения 23 лет, даже если параллельно с учебой они работают. Приостановленные выплаты также можно будет возобновить после завершения работы, своевременно предоставив в ОПФР по Курганской области документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности.

Проконсультироваться по этим и другим вопросам, относящимся к компетенции ПФР, можно по телефону региональной горячей линии 8-800-600-06-27 (по будням с 8 до 17 часов) или в Едином контакт-центре по бесплатному номеру 8-800-600-0000.

Пресс-служба ОПФР по Курганской области.

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