Зауральской молодёжи объяснят тонкости ведения бизнеса

Интенсив «В деле!» пройдёт в актовом зале института экономики и права КГУ 25 ноября.

Российское общество «Знание» совместно с Курганским государственным университетом проведут обучение молодёжи. Главной темой станет предпринимательство. Все желающие могут принять участие.

10 экспертов общества «Знание» прочтут лекции. Так, участники узнают, как запустить свой бизнес, как выбрать правильную нишу в период неопределённости. Помимо этого молодёжи расскажут, на какую поддержку от государства сейчас могут рассчитывать малый и средний бизнес и какие маркетинговые инструменты сейчас актуальны.

Кроме того, эксперты поделятся личным опытом преодоления трудностей и дадут обратную связь по проектам. После лекций участников ждут практические занятия, для решения которых нужно будет разделиться на группы. Задания ориентированы на получение практических навыков по подготовке бизнес-проектов. Лучшие команды будут награждены.

Мероприятие состоится по Комсомольской, 38А в 10:00 часов.