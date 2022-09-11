Зауральскую продукцию высоко оценил полпред Владимир Якушев

Предприятия агропромышленного комплекса и фермеры Курганской области достойно представили регион на международной выставке «АГРОПРОМ Урал» и X Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Стенды с зауральской продукцией вызвали неподдельный интерес у посетителей.

«Приятно было увидеть земляков и в числе отмеченных за вклад в развитие отрасли АПК наградами полномочного представителя Президента Владимира Якушева - директора ООО «КФХ «Барабинское» Федора Ярославцева, гендиректора мясоперерабатывающего предприятия «Велес» Дмитрия Ильтякова, главу КФХ Баризу Кабжанову», - сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. Он добавил, что агроному ООО «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

«В Курганской области умеют работать», - подчеркнул глава региона Вадим Шумков.

Полпред Владимир Якушев, который принял участие в работе выставок, отметил, что за те два года, когда выставка не проводилась из-за коронавируса, многие ее участники добились серьезных достижений. Регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный потенциал, отметили в пресс-службе полпредства. Сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции – по яйцу, картофелю, молоку, мясу. Справились с последствиями засухи 2020 и 2021 годов. Внедряют современные агротехнологии.

«Экспозиции регионов убедительно продемонстрировали: Уральский федеральный округ – это не только промышленность, но и развитый аграрный сектор, который обеспечивает продовольственную безопасность страны», - сказал полпред.