Завершается капитальный ремонт Варгашинской детской школы искусств

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев проконтролировал ход финального этапа ремонта детской школы искусств, где занимаются более 200 мальчишек и девчонок. Валерий Фёдорович совместно с подрядчиком решил рабочие вопросы, оценил качество ремонта и отделки.

Сейчас завершается покраска стен, укладка линолеума, установка системы пожарной сигнализации, сообщает группа администрации Варгашинского района в соцсети «Вконтакте». Рабочие приступили к покраске фасада здания. Совсем скоро школа искусств будет радовать варгашинцев своим новым обликом.

В администрации района напомнили, что по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова на ремонт детской школы искусств, построенной в 1968 году, из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено 18 миллионов рублей.