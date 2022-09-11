Завершился очередной этап благоустройства парка «Победы» в Целинное

Работы по преобразованию общественного пространства ведутся в течение четырех последних лет (с 2019 по 2022 год). До это 40 лет главный парк Целинного не видел глобальных изменений.

В этом году здесь смонтировали павильон кафе, где отдыхающие смогут перекусить или взять стаканчик кофе на прогулку. Павильон утеплен и в будущем году есть идея дополнить помещение открытой верандой с выносными столиками. Это делает новый объект интересным для предпринимателей.

На спортивном стадионе парка, где и в прошлом году проводились работы, появились новые трибуны для болельщиков. Три ряда кресел в цветах российского флага красочно выделяются на фоне парковых берёз. Любителям спорта понравится и эко-тропа, которая подойдёт как для велопрогулок в летний сезон, так и для катаний на лыжах зимой.

Благоустроена детская площадка на территории парка. Вокруг игровых модулей уложено песочное основание и мягкая прорезиненная плитка по периметру. Саму площадку оградили ярким заборчиком.

«С каждым годом парк «Победа» становится всё более ярким, комфортным и выглядит законченным. Это знаковое место для жителей Целинного, поэтому и благоустройство проходило несколько лет. Здесь могут проводить время разные группы населения, ведь тут можно заниматься спортом, устраивать соревнования или гулять с детьми», — прокомментировала директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

Фото с официальной страницы областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в социальной сети «ВКонтакте»

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