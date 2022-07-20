Завод дорожной техники «Регион45» передает КГУ электрокар

Родстер «Крым» — это проект по созданию бюджетного молодёжного автомобиля полностью на отечественной компонентной базе. Идея его создания родилась в МГТУ им. Баумана. Для решения этого амбициозного проекта в декабре 2019 года была создана Межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. В нее вошли представители более двадцати технических вузов страны.

Курганский госуниверситет в проекте представляют сотрудники кафедры гусеничных машин и прикладной механики, которые уже имеют опыт участия в таких значимых проектах как ЕМП «Кортеж», АКП-КАМАЗ, Курганец-25 и др.

Цель участия в проекте, помимо создания родстера, состоит в эффективной подготовке современных инженерных кадров, обладающих актуальными компетенциями для машиностроительных предприятий и научно-исследовательских и проектных организаций страны. Участие в данном проекте позволит студентам КГУ получить доступ к единой цифровой базе знаний, обмениваться опытом со студентами и аспирантами других вузов, а также ведущими специалистами научных и промышленных предприятий страны. Это открывает большие перспективы в совершенствовании уровня подготовки будущих инженеров, их практических навыков на основе новых современных компетенций, нарабатываемых в процессе реализации проекта. Тесное взаимодействие с ведущими вузами страны в рамках Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации, а также сетевой подготовки инженеров по данной кафедре совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, позволит готовить специалистов самого высокого уровня, востребованных на предприятиях не только Кургана, но и всей страны. Сетевая подготовка предполагает проведение части занятий по приоритетным направлениям научно-технологического развития непосредственно в МГТУ им. Н.Э Баумана.

Студенты из Студенческого конструкторско-технологического бюро Курганского госуниверситета (СКТБ КГУ), прежде всего специальности «Транспортные средства специального назначения» участвуют в создании третьего прототипа автомобиля с электромеханической трансмиссией, что в наибольшей степени соответствует современным трендам развития конструкций автомобилей и других транспортных и технологических машин.

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» давно и успешно сотрудничает с КГУ: проводит экскурсионные программы для студентов, организовывает прохождение производственной практики студентами. Самые увлеченные и перспективные выпускники приходят работать на завод. Поэтому ЗДТ «Регион 45» не остался в стороне от проекта «Родстер Крым» и выступил его партнером: студенты-участники проекта будут обладать новыми компетенциями, востребованными при разработке городских коммунальных машин, минипогрузчиков и т.д., оснащенных электротрансмиссиями. Это обеспечит малошумность, экологичность, энергоэффективность и высокую конкурентоспособность, что особенно актуально в современных условиях.

ЗДТ «Регион-45» осуществляет помощь поставкой необходимых компонентов для создания прототипа автомобиля. Сейчас завод передает корпорации электромобиль Nissan Leaf, компоненты которого будут использованы для создания курганской версии молодёжного родстера «КРЫМ»: электротрансмиссия, инвертор, контроллеры различного уровня, AC/DC, DC/DC преобразователи etc. Эти компоненты крайне нужны и продвинут работу над проектом далеко вперед. Мы следим за ходом проекта и оказываем всемерную поддержку, чтобы движение к результату было максимально быстрым и продуктивным.

Фото Николая Пушилина.

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