Завод «Курганстальмост» вошёл в список 100 лучших предприятий в России

ЗАО «Курганстальмост» занимается изготовлением мостовых и строительных конструкций, а также строительством социальных объектов, инициированных губернатором Вадимом Шумковым.

Построены 12 детских садов, три из них - в Шадринске, Введенском и Большом Чаусово - в этом году. Идёт строительство нового хирургического корпуса Курганского областного онкологического диспансера, здания поликлиники Курганской областной клинической больницы, четырёх школ в области, бассейна Курганского госуниверситета в первом микрорайоне Заозерного.

«Курганстальмост» занимался реконструкцией путепровода по проспекту Машиностроителей. Именно этот объект отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, назвав его одним из самых масштабных проектов, реализованных в прошлом году на Урале, сообщили в пресс-службе главы региона.

В группе предприятия в соцсети «Вконтакте» говорится о том, что деятельность организации соответствует международным нормам качества и надежности услуг и товаров. Предприятие изготавливает мостовые и строительные конструкции, участвует в строительстве всех крупнейших объектов страны.

Фото из группы vk.com/zaokurganstalmost.