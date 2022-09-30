Завтра курганцы отметят День пожилого человека

Завтра, 1 октября, будет отмечаться Международный день пожилого человека. Накануне этого события Правительство Курганской области провело прямой эфир в своей группе социальной сети «ВКонтакте». Гостями студии стали начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова и начальник Управления социального обслуживания населения ГУ соцзащиты Светлана Кибанова.

- Уважаемые пожилые люди! «Серебряный возраст» - прекрасная пора! Вы нужны нашему обществу, нужны нашей молодежи. Поэтому в преддверии Дня пожилого человека я искренне желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия! Как можно дольше оставайтесь вместе с нами активными, бодрыми, здоровыми и полезными! - обратилась к своим подопечным Елена Ситникова.

По ее словам, жизненные проблемы пожилым людям помогают решать сотрудники Службы социальной защиты населения. На территории Курганской области с людьми «серебряного возраста» работает 22 организации соцзащиты. Для тех, у кого не осталось близких и родных, кому очень сложно самостоятельно жить, предлагается стационарный вариант обслуживания. На территории региона действует 4 таких организации — Шадринский, Далматовский, Лесниковский (Кетовский район) и Скоблинский (Юргамышский район) дома-интернаты.

- Там проживают порядка 700 человек, для которых эти учреждения стали вторым домом. А самое главное, к чему мы стремимся, - это создать условия для наших пожилых людей, максимально приближенные к домашним, - заверила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Николай Волков.

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