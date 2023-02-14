Завтра на Чеховском мосту в Кургане начинаются ремонтные работы

С 10.00 часов 15 февраля подрядная организация приступит к демонтажу. Движение транспорта будет временно ограничено. Работы начнутся на одной из половин путепровода. По второй будет временно осуществляться движение с помощью светофора по реверсивной схеме. Как рассказал директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, до 10.00 часов 15 февраля легковой транспорт сможет проехать по путепроводу в обычном режиме. Реверсивная схема движения заработает после прохождения основного потока. Проезд по путепроводу грузовых автомобилей и общественного транспорта с утра 15 февраля будет запрещен. Для пассажиров муниципальной сети движение 9-ти маршрутов по улице Мостостроителей в сторону Некрасовского путепровода будет осуществляться в следующем режиме:

«Шесть маршрутов, которые двигались по улице Ушакова в сторону Северного микрорайона, будут двигаться также, как и раньше. Три маршрута - №№ 66, 366 и 94 - будут отвозить пассажиров к остановке «2-ой микрорайон в Заозерном. На ней пассажиры будут высаживаться из автобуса, переходить через железнодорожные пути по организованному пешеходному переходу и садиться в автобус с таким же номером, но только уже со стороны улицы Загородной, а затем продолжать движение по улицам Стройбазы, Автозаводской и до К.Мяготина. После перехода покупать повторно билет на этот же маршрут не нужно. Продолжить движение пассажир сможет по ранее купленному билету», - пояснил Андрей Плешков.

Автомобилистам уехать в город из Заозерного можно будет через проспект Голикова, через Северный микрорайон или через Автозаводскую. На улице Мостостроителей перед железнодорожным тоннелем в районе Курганстальмоста ведется установка светофора. Чтобы минимизировать «пробки» при переезде тоннеля, разработана схема движения и специальная настройка светофора. Предусмотрено 3 режима – утро, день, вечер. Утром приоритет будет отдаваться транспорту, двигающемуся из Заозерного в город, днем поровну, а вечером – приоритет тем, кто едет из города в Заозерный. Также для пешеходов предусмотрена специальная кнопка, при нажатии которой будет срабатывать зеленый свет. Транспорт будет останавливаться, и пешеходы смогут пройти через тоннель.