Завтра закроют для движения перекресток Ленина – Коли Мяготина в Кургане

Светофоры на близлежащих улицах будут отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную транспортную пропускную способность.

Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными путями: с улицы Станционной, улицы Ипподромная, Савельева, на улицу Гоголя, а также с улицы Станционной, через улицы Володарского, Томина и Кирова.

Кроме того, по этому перекрестку проходит 12 муниципальных маршрутов. На период проведения работ они будут изменены.

Как сообщили в Транспортном управлении Кургана, движение автобусов будет осуществляться по улицам:

- №№ 6, 12, 16, 42, 62, 63, 65, 74, 353, 363 – ул. Пролетарская, Гоголя, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- №№ 24, 304, 378 – ул. Ленина, Гоголя, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.