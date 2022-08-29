«Земский фельдшер» Алексей Козлов устроился в Куртамышскую ЦРБ

В Куртамышскую центральную районную больницу имени К.И. Золотавина в начале августа устроился фельдшером выездной бригады отделения скорой медицинской службы Алексей Козлов – участник программы «Земский фельдшер». Молодой человек окончил Курганский базовый медицинский колледж по специальности «Лечебное дело».

Алексей Козлов зарекомендовал себя как грамотный, дисциплинированный и ответственный сотрудник. Он в совершенстве владеет методами оказания помощи в экстренных ситуациях, умеет принимать решения и выбирать тактику лечения пациента, сообщили в пресс-службе главы региона. Фельдшера отличают чуткое отношение к пациентам, сострадание к чужой боли и добропорядочность.

В Куртамышскую центральную районную больницу после окончания целевого обучения с 2019 по 2021 годы по программе «Земский врач» было привлечено три врача терапевта, врачи оториноларинголог и педиатр, а врач стоматолог прибыл из города Белоярска Ханты-Мансийского автономного округа; по программе «Земский фельдшер» в ФАПы района трудоустроились три фельдшера и медицинская сестра.