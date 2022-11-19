«Жалуйтесь на подрядчиков»: в Курганской области объявили о завершении дорожных работ

Областной Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ объявил о завершении сезона ремонтно-строительных работ: пришла зима, далее ремонтировать нецелесообразно.

«Завершаются все виды дорожных работ, работы продолжаются на небольших некритичных участках тротуаров или съездов. В случае возникновения рисков нарушения технологии из — за температурного режима выполняется только черновой слой для завершения работ в весенний период», - сообщили в официальном аккаунте ведомства.

Специалисты Департамента также сообщили, что граждане могут пожаловаться на качество работ. «Если вы видите где то недоделанные участки дорог, тротуаров или дворов — направляйте данные заказчику работ в лице местной администрации.

В случае отсутствия обратной реакции от заказчика работ, обращайтесь в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, управление автомобильных дорог», - посоветовали в ведомстве и сообщили телефон для бращений и справок:

тел. 8(3522)498910, ГКУ «Курганавтодор» — тел. 8(3522)431798.