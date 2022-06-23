Желание помогать привело зауральскую предпринимательницу в ОПОРУ РОССИИ

Её доброе сердце и неугомонная натура стремительно ведут по жизни вперед. Она сумеет договориться с каждым и решит любой вопрос. Это лишь небольшое описание директора магазинов женской одежды «Лидер» Раисы Екимовой. О том, какая она – читайте в нашем посте.

Как и многие девчонки Раиса Екимова любила наряжаться, модничать и демонстрировать окружающим свои наряды. Вот и жизненный путь она связала с одеждой.

«В 90-х годах начала заниматься торговлей. Как и многие бизнесмены сама работала продавцом, торговала головными уборами, помню торговля шла бурно, глаза горели и тратить то особо не умели. Была молодой, весёлой. Да и детство прошло в этом мире одежды: мама работала в центральном универмаге», – вспоминает Раиса Екимова.

По образованию Раиса технолог швейного производства – окончила Копейский техникум лёгкой промышленности. Работала закройщиком и мастером на производстве.

«Я работать никогда не боялась, поэтому и зарплата всегда была хорошая. Помню, купила себе модный кожаный плащ, длинный, в пол, а потом продала его. Но работать на кого-то не хотела и в 1996 году пришла на центральный рынок, где начала сама закупать и возить вещи. Ездила одна в соседние регионы за шапками, потом женскими вещами. Были и кредиты, и проблемы, тяжело было. Как-то работала в цветочном магазине, потом уехала на север. Не хватало мудрости, знаний, не было того человека, который бы подсказал и помог. Сейчас намного проще: есть разные каналы коммуникаций, тот же самый интернет, существуют различные формы поддержки от государства, на форумах, встречах можно что-то узнать», - рассказывает Раиса Геннадьевна.

В 2016 году бизнес леди приобретает собственный магазин. Сейчас это два филиала, где работают продавцы с большим стажем.

«Я не конфликтный человек и вообще мне с людьми везёт. Две точки, два продавца, которые давно со мной. Мы и сопереживаем друг другу, общаемся семьями. К тому же, очень сложно у нас найти продавца, который бы не обманывал, всей душой бы относился к делу. Я очень ценю трудоспособность в людях. Ну а в нашем деле нужна ещё и коммуникабельность. Вот подходит покупатель и я вижу, что надо, какой размер, фасон. Мы своего рода и психологи для наших покупателей, особенно для пожилого поколения. Мы дарим душевное тепло. Они же могут часами разговаривать, приходится слушать и поддерживать их», - с теплотой говорит Раиса.

Её доброе сердце, неугомонная натура и желание помочь кому-то и привели в «ОПОРУ РОСИИ».

«Во время пандемии мне помогли «ОПОРА РОСИИ» и лично Ольга Лютикова. Здесь я второй год и чувствую себя хорошо. Всё идёт от души и через сердце, поэтому я ни дня не пожалела, что вступила в организацию. В нашем женском комитете мы искренние, дружные. Вместе работаем, реализуем проекты», - комментирует бизнес леди.

На вопрос: «В кого она такая? Отвечает – в папу».

«Он до 83 лет работал на заводе. Так и я пропадаю на работе. Недавно отдыхала в Кисловодске, так я сходила на три рынка, оценила. Как это я и не посмотрю, и без всего приеду. А ещё люблю посещать различные выставки, чему-то обучаться. Мама говорит мне: «Тебя домовой не любит», - улыбается Раиса.

Всё же самая главная ОПОРА в жизни Раисы – её муж.

«Мы познакомились с ним на танцах в Современнике и вот 10 лет вместе. Я - близнец, моя стихия – воздух. А он всегда меня приземляет, при этом поддерживает и подбадривает. А я такая: ладно-ладно. Он тогда и помог мне, дал поддержку. Я считаю, мы встретились в нужное время в нужном месте», - резюмировала она.

А еще Раиса Екимова говорит, что надо прислушиваться к людям и не держать в себе обиду. Это поможет в жизни каждому человеку.

Исполнительная дирекцияКурганского регионального отделенияОбщероссийской общественной организациималого и среднего предпринимательства«ОПОРА РОССИИ».

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