Желающих бросить курить зауральцев посадят за парты

В Курганской области 17 ноября пройдет информационно-профилактическая акция «Зауральцы – против табака», посвященная Международному дню отказа от курения. Жители региона смогут получить консультации специалистов по медицинской помощи при отказе от табакокурения.

С 10:00 до 14:00 часов в Курганском областном наркологическом диспансере по адресу: г. Курган, ул. Кирова,78, кабинет 12 и в его филиале по адресу: г. Шадринск, ул. Герцена, 30А пройдет «День открытых дверей», а с 14:00 до 16:00 часов будет работать Школа по отказу от курения. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (3522) 46-61-01.

С 15:00 до 15:40 сотрудники Курганского областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины проведут в интернете для желающих бросить курить онлайн – занятие.

Идентификатор конференции: 850 8076 8170.

Код доступа: gS6Mux.

Фото предоставлено Департаментом здравоохранения Курганской области.

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