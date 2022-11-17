Женщины, освободившиеся из мест лишения свободы 10 лет назад, добровольно вернулись в колонию

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы около 10 лет назад, вернулись в колонию по собственному желанию.

Женщины из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска и Кургана, ранее отбывавшие наказание в ИК-4, объединились в команду КВН «Волонтеры» и предложили сотрудникам воспитательной службы организовать юмористическую игру с осужденными.

По словам заместителя начальника исправительного учреждения Маро Белых, осужденные поддержали идею и ответственно отнеслись к подготовке. Свою команду они назвали «В надежде».

Жюри возглавил руководитель Фонда «КВН XXI век» Вадим Коробейников. В судействе также приняли участие директор областной библиотеки им. В.Г. Короленко Светлана Турукина, режиссер монтажа в камеди-проектах Наталья Медведкова (г. Москва), представитель проекта FreshStend-Up Николай Хамьянов (г. Екатеринбург), сотрудники, играющие в КВН, и ветераны УИС.

Игра состояла из четырех конкурсов: «Визитка», «Разминка», «Стендап» и «Домашнее задание». Команда «Волонтеры» посвятила свои выступления сценам из общественной и семейной жизни, вопросам адаптации в обществе. Участники команды «В надежде» шутили на тему пребывания в исправительном учреждении, рекламировали налаженный быт и возможность работать «рядом с домом».

Команда осужденных одержала победу. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в благодарность за визит веселые и находчивые порадовали гостей видеоподарком – фильмом из архивных кадров, на которых «Волонтеры» участвуют в самодеятельности ИК-4.