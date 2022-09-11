Жилфонд Курганской области готов к зиме на 90%

Как в Курганской области идет подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду? Какие мероприятия должны быть проведены для этого управляющими компаниями? Эти и другие темы были подняты сегодня, 14 сентября, в ходе прямого эфира, который провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте». Гостем студии стал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин.

- Жилой фонд в Курганской области составляет свыше 21 млн квадратных метров общей площади. В регионе насчитывается более 4000 многоквартирных домов, в том числе порядка 2000 домов – в Кургане, - сообщил Владимир Чупахин.

По его словам, на территории Зауралья управляющим организациям выдана 91 лицензия на право обслуживания многоквартирных домов. Однако в действительности этой работой на сегодняшний день занимаются 73 компании – остальные не имеют в своем управлении жилфонда.

- Действующие компании обслуживают более 2000 многоквартирных жилых домов. Еще порядка 1500 домов находятся в непосредственном управлении жильцов. Остальные дома создали ТСЖ и ЖСК, - сообщил начальник курганской Госжилинспекции.

Готовность жилого фонда к началу отопительного сезона в среднем по области и в городе Кургане составляет порядка 90%. В областном центре 43 управляющие компании уже получили паспорта готовности обслуживаемого ими жилфонда, остальные девять УК находятся в процессе получения данного документа.

- В течение лета Государственная жилищная инспекция Курганской области отслеживала подготовку жилого фонда к отопительному сезону. К отдельным управкомпаниям у нас возникали замечания относительно соблюдения сроков проведения работ, мы принимали к ним меры. В адрес организаций было направлено 403 предостережения. В отношении 11 управкомпаний были возбуждены административные дела, общая сумма выписанных им штрафов составила 1 млн 250 тысяч рублей, - указал Владимир Чупахин.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.