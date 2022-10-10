Жилищные услуги в Курганской области дешевле, чем в других регионах. А по половине основных услуг ЖКХ регион и вовсе имеет самую низкую стоимость в округе. Такой вывод по итогам подробного анализа сделали специалисты департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Например, плата за содержание и текущий ремонт жилья в нашей области в среднем составляет 14,95 рублей за кв. метр, в то время как на Ямале в среднем более 37 рублей. В Курганской области минимальный взнос на капитальный ремонт - 9,45 рублей, а в ХМАО более 13 рублей. У нас ниже, чем в других регионах стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами - 84,52 рубля, в соседнем Екатеринбурге за аналогичную услугу жители платят более 121 рубля, максимальные значения - 166,7 рублей - в ЯНАО. Стоимость электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения в нашем регионе - не выше средних показателей по УрФО.

«Долгие годы было принято считать, что тарифы в Курганской области – самые высокие в Уральском округе. Но ситуация меняется, и наша область выходит из зоны максимальных тарифов на коммунальные и жилищные услуги. Это наглядно показывает проведенный анализ, который сделали наши специалисты, с учетом возможных изменений с 1 декабря», - отметила и.о. директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ольга Королёва.

Руководитель профильного департамента отметила, что тарифные решения по изменению с 1 декабря 2022 года тарифов на коммунальные услуги в Курганской области будут приняты только после принятия Правительством Российской Федерации индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

По сравнению с декабрем 2021 года в 1 полугодии 2022 года тарифы на коммунальные услуги не изменились, во 2 полугодии 2022 года – тарифы были проиндексированы в пределах установленного Кабмином индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в Курганской области - 4%.

«Несмотря на то, что на ряд основных услуг ЖКХ тарифы в регионе сейчас остаются самыми низкими в УрФО, а остальные – не превышают среднеокружного размера, мы понимаем, что любое увеличение тарифа воспринимается населением болезненно. Поэтому со своей стороны мы максимально подробно разбираем расходную составляющую ресурсоснабжающих организаций, обоснованность их затрат и увеличение тарифа происходит только при абсолютной уверенности в обоснованности и законности такого повышения», - прокомментировала Ольга Королёва.

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