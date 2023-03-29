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Житель города Щучье похитил консервированные овощи и пиво

За решёткой он может провести до семи лет.

29 марта, 2023 - 17:11

В городе Щучье 29-летний мужчина похитил из погреба пенсионера шесть банок с овощной домашней консервацией. В тот же день злоумышленник совершил ещё один грабёж – открыто похитил из магазина бутылку пива.

Установлено, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в очередной раз освободился из мест лишения свободы в феврале текущего года. Похищенные «заготовки», которые злоумышленник продал, полицейские изъяли.

Возбуждены уголовные. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что за решёткой он может провести до семи лет. Нарушителя  заключили под стражу.

 

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29 марта, 2023 - 17:11

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