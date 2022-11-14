Житель Куртамыша решил зимой избавиться от печи

Природный газ в доме – это красота! Так по-народному просто и в то же время образно выразился житель города Куртамыша Курганской области Василий Григорьев, который на себе оценил преимущества «голубого топлива». Оно в населенный пункт пришло сегодня, 14 ноября.

- На покупку дров у нас за зиму уходило примерно 25 тысяч рублей. Сколько будет с газовым отоплением, пока не знаем – только-только его подключили. Но все равно думаем, что меньше, - говорит пожилой мужчина.

Покупка газового котла, плиты, проводка газовой трубы в дом для семьи Григорьевых обошлась примерно в 100 тысяч рублей. В ближайшие годы затраты окупятся, и потом будет существенная экономия. А главное – с «голубым топливом» в доме гораздо удобней и комфортней!

- С дровами, как ты их ни отряхивай, а все равно заносишь грязь. Еще нужно выносить золу, чистить печь, постоянный запах дыма в доме. А газ нам подключили – красота, тепло! Чайник вскипает за считанные минуты. Дровами только баню топить будем, это традиция. А печь в доме разберем, чтобы высвободить место в комнате, - рассуждает Василий Григорьев.

Добавим, что на сегодняшний день принять природный газ в Куртамыше уже готовы 493 дома. Ещё 653 находятся в стадии подготовки. В перспективе дополнительно будут газифицированы порядка 3500 домовладений. Для ускорения процесса АО «Газпром газораспределение Курган» создало в городе полноценную газовую службу. Одновременно будет вестись работа по подключению к «голубому топливу» остальных населённых пунктов Куртамышского муниципального округа.

Напомним, что динамичное продолжение газификации Курганской области стало возможным благодаря соглашению, подписанному губернатором Вадимом Шумковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках его реализации до 2025 года в регионе планируется обеспечить природным газом 10 райцентров и центров муниципальных округов, где до этого «голубого топлива» не было.

Параллельно газ получит 151 населенный пункт и порядка 46600 домовладений. На реализацию программы будет инвестировано свыше 25 млрд рублей.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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