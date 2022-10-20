Житель села Каясан Щучанского округа создает из бетона шедевры

Об увлечении Сергея Хоружего мало кто знает в Щучанском районе. Он не является мастером, специальной рекламы своим работам не делает, однако, они представляют собой настоящие произведения искусства и могут занять достойное место на выставках.

«Это занятие больше для души», – поясняет Сергей.

Около его мастерской красуются герои мультфильмов и сказок – смешные, трогательные, характерные. Тут и волк с его легендарной фразой «Ну, ты заходи, если что», и старый ворон на дереве, и сказочные пеньки, которые могут использоваться и как кашпо для цветов. Сходу и не скажешь, что пеньки и деревья сделаны из бетона – так точно мастеру удается передать фактуру дерева.

Сказочные и легендарные персонажи Емели на печи, Петра и Февроньи можно увидеть на улицах Щучья, а бюсты Героям Советского Союза - в парке Победы.

Забавные скульптуры щучанского мастера - Айболит, Маша и Медведь и другие персонажи с добрыми глазами и улыбкой встречают и провожают отдыхающих известного курорта «Озера Горькое». С его работами знакомы и жители Златоуста и Тобольска.

По информации газеты «Звезда». Щучье.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.