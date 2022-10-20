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Житель села Каясан Щучанского округа создает из бетона шедевры

Скульптуры народного мастера украшают улицы и парки Щучья

20 октября, 2022 - 09:36

Об  увлечении Сергея Хоружего мало кто знает в Щучанском районе. Он не является мастером,  специальной рекламы своим работам не делает, однако,  они   представляют собой настоящие произведения искусства и могут занять достойное место на выставках.

 «Это занятие больше для души», –  поясняет Сергей.  

Около его мастерской  красуются герои мультфильмов и сказок – смешные, трогательные, характерные. Тут и волк с его легендарной фразой  «Ну, ты заходи, если что», и старый ворон на дереве, и сказочные пеньки, которые могут использоваться и как кашпо для цветов. Сходу и  не скажешь, что пеньки и деревья сделаны из бетона – так точно мастеру удается передать фактуру дерева.

Сказочные и легендарные персонажи  Емели на печи, Петра и Февроньи можно увидеть на улицах Щучья, а бюсты Героям Советского Союза - в парке Победы.

Забавные  скульптуры щучанского мастера -  Айболит, Маша и Медведь и другие персонажи с добрыми глазами и улыбкой встречают и провожают  отдыхающих известного курорта «Озера Горькое». С его работами знакомы и  жители Златоуста и Тобольска.

По информации газеты «Звезда». Щучье.

 

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20 октября, 2022 - 09:36

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