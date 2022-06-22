Житель Сочи разрисовал теплопункт в горсаду Кургана

Теплопункт, который расписал художник Иван Поляков в рамках городского фестиваля стрит-арта, отлично вписался в пространство Городского сада. Свою работу автор назвал «Ностальгия».

На вопрос, почему именно «Ностальгия», Иван Поляков пояснил, что он сам родился и вырос в Кургане, а затем несколько лет провёл в Венесуэле. Сейчас живёт в Сочи, а в Курган приехал на лето, уточнили в пресс-службе администрации города. «Хотелось подарить что-то красивое, что напоминало бы о тёплых деньках даже зимой. Когда всё будет белое и холодное, здесь будет яркий и зелёный уголок лета. Надеюсь, он будет дарить радость курганцам. Лично для меня - это в какой-то мере ностальгия о голубом курганском небе, берёзовых рощах и природе. А она в Кургане – прекрасная. Мы за последнюю неделю побывали в нескольких соседних областях, там всегда дождь. Приезжаем в Курган, а тут светлое небо и зелень», - поделился художник. Он рассказал, что долго думал над эскизом. Для этого ему даже пришлось изучить Красную книгу Курганской области, в которую занесены редкие виды березы. Поэтому на теплопункте он изобразил именно этот вид деревьев.

В новом сезоне у Ивана – это первая работа, в Кургане – уже третья. Осенью прошлого года он расписал сцену в Детском парке и скейт-парк в Центральном парке культуры и отдыха. На исполнение нынешней работы художнику потребовалось всего два дня.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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