Жителей Курганской области приглашают в Школу кино

Стартовал приём заявок в третий образовательный поток Школы кино Свердловской киностудии, он продлится до 10 марта, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45. Затем мастера курсов начнут профильные отборы студентов.

В этом году желающих будут обучать по 5 новым специальностям:

скрипт-супервайзер – ассистент режиссёра по работе со сценарием, следит за последовательностью, непрерывностью фильма и выявляет логические нестыковки;

ассистент оператора/камерамен – предлагает оператору-постановщику точки и ракурсы съёмки, отвечает за плавное движение камеры, точное выстраивание вспомогательной техники (кран, долли, автогрип, гимбл);

фокус-пуллер – отвечает за резкость сюжетно важных частей изображения, в том числе при движении актёров и съёмочной камеры. Для этого он непрерывно осуществляет фокусировку объектива;

ассистент звукорежиссёра – проверяет готовность, обеспечивает правильную эксплуатацию и сохранность звукового оборудования, готовит площадку для звуковых съёмок, выявляет звуковые помехи, следит за исправностью и установкой микрофонов, выполняет творческие и технические задания по звукозаписи под руководством звукорежиссёра;

локейшн-менеджер – занимается поиском, согласованием и подготовкой объектов – мест для съёмки фильма – по заданию режиссёра и художника-постановщика.

Обучение в Школе кино для студентов бесплатно. Зачисление пройдёт по результатам собеседования с мастером курса. К главным критериям отбора относятся: подлинный интерес к сфере кинопроизводства; возможность присутствовать на лекциях, в том числе, в будние дни, готовность к смене профессии и ненормированному рабочему дню, экспедициям; возраст от 18 лет.

После обучения молодые кинематографисты получают работу преимущественно в проектах Свердловской киностудии, увеличивая её производственную мощность. Кроме этого, специалисты могут быть задействованы и в других кинопроектах страны.

Фото со страницы Свердловской киностудии в социальной сети «ВКонтакте».

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