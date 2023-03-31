Жителей Курганской области пригласили на онлайн-программу ко Дню детской книги

Музей Победы пригласил жителей Курганской области на онлайн-программу к Международному дню детской книги. 2 апреля интернет-пользователей ждут аудиосказки и кинопоказ. Программа доступна на сайте.

«В День детской книги мы приглашаем юных онлайн-гостей послушать рассказы об экспонатах, выставках музея, а также о событиях из истории нашей страны. Во времена юности наших дедушек и бабушек радиопостановки по детским книгам были очень востребованы, а сейчас современные гаджеты позволили аудиопостановкам вновь обрести популярность», - отметили в Музее Победы.

Вниманию маленьких интернет-пользователей предлагают около 10 постановок, которые озвучивают экскурсоводы Музея Победы. Кроме того, аудиорассказы сопровождаются видеорядом.

Ребята узнают историю легендарного танка Т-60, получившего за свои компактные размеры название «Малютка». Слушателям расскажут о создании танка в 1941 году и сборе средств на строительство одной из машин детьми из Омской области. Сказка основана на реальных событиях. Лёгкий танк Т-60 был создан на деньги, которые собрали дети, пожертвовав новой одеждой и игрушками. Танк «Малютка» громил врага и дошёл до Берлина. Сказка «Приключение «Фотокора» познакомит детей с еще одним экспонатом Музея Победы - фотоаппаратом «Фотокор». По сюжету этот фотоаппарат должен был поехать на море вместе с хозяевами, но начинается война. Глава семьи отправляется на фронт, а фотоаппарат устраивается в редакцию газеты. Он фиксирует на фотопластинах Москву военной поры, снимает даже знаменитый парад на Красной площади в ноябре 1941 года. Но до начала парада «Фотокор» помогает разоблачить вражеского шпиона, который хотел сорвать парад. Главный герой делает репортажи о столице до самой Победы, а потом вместе хозяином и его семьей отправляется на море, которое мечтал запечатлеть.

Аудиопостановка «Домовёнок и кот Васька» расскажет о Сталинградской битве и о том, как потом восстанавливали разрушенный город, сказка «Цветок папоротника» - об освобождении Ленинграда от блокады, длившейся 872 дня, спектакль «Салютик по имени Лютик» - о первом салюте, состоявшемся на Красной площади 5 августа 1943 года, мини-спектакль «Дракон в тени медведя» - в иносказательной форме повествует о ходе советско-японской войны 1945 года, и каждую страну олицетворяет животное: Советский Союз представлен бурым медведем, Япония – драконом, Китай – пандой, США – белоголовым орланом, Великобритания – золотым львом.

Также в этот день ребят ждет кинопоказ – юные зрители увидят советскую музыкальную кинокомедию «Чиполлино», снятую по мотивам известного произведения. Киносказка повествует об удивительной стране, где живут овощи и фрукты, и о приключениях отважного веселого и озорного мальчишки Чиполлино из лукового семейства.

Возрастная категория 6+.

Международный день детской книги ежегодно отмечается в один и тот же день — 2 апреля. Дата приурочена ко дню рождения одного из самых известных сказочников в истории — Ганса Христиана Андерсена.

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