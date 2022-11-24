Жители альменевского села на свои деньги оформили игровую комнату для малышей

В этом году дошкольники из села Казенного Альменевского округа, которые посещают детский сад, переехали в здание средней школы. Под группу для малышей полностью переоборудовали учебный кабинет. Для того чтобы он стал по-настоящему уютным и красочным, были привлечены средства местных благотворителей.

Жители села сообща собрали средства и помогли образовательному учреждению в приобретении новой мебели и оформлении игровой комнаты.

На собранные деньги предприниматель Найля Гордеева закупила в Челябинске столы, стулья, игровые зоны. А художник Закия Басырова украсила стены любимыми персонажами из детских мульфильмов.

Игровая комната преобразилась. Такому подарку рады и дети, и воспитатели.

«Добрые дела - это то, что каждый день наполняет нашу жизнь радостью и душевным теплом», - сказала одна из участниц акции доброты Светлана Шарапова.

В добром деле приняли участие родители дошкольников, предприниматели, ветераны и просто неравнодушные жители села.

Юлия Кондратова.

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