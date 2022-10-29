Жители Белозерского округа оказывают поддержку мобилизованным землякам

Общественность, волонтёры, обычные жители, предприниматели, сотрудники предприятий, пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки… Все приносят и привозят товары первой необходимости и продукты питания.

По информации администрации Белозерского округа, вновь активность проявили жители сел и деревень бывшего Новодостоваловского сельсовета, индивидуальный предприниматель Виктор Седов, специалисты Затобольного территориального отдела. Они предоставили в пункт сбора продукты, предметы личной гигиены, теплые вещи.

Не остался в стороне коллектив ПСК «Першинское». Это сельхозпредприятие последовало примеру ООО «Вагинское» и перечислило на специальный счёт 30 тыс. рублей.

В Белозерском доме культуры состоялся благотворительный концерт «Своих не бросаем», благодаря которому удалось собрать более семнадцати тысяч рублей. Деньги направят в фонд поддержки мобилизованных ребят. На собранные средства будут приобретены необходимое оборудование и инвентарь.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово».

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