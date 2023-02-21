Жители Далматовского округа покупают бензопилы для участников спецоперации

Жители Далматовского муниципального округа Курганской области продолжают участвовать в акциях по сбору гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных граждан и участников специальной военной операции на Украине. В пункт сбора гуманитарной помощи они приносят теплые вещи, продукты питания, медикаменты и даже бензопилы.

Так, Владимир Мезенцев, который не первый раз выступает в роли благотворителя, например, купил бензопилу. По его мнению, инструмент поможет нашим бойцам быстрее обустроиться на месте.

Жители села Пески Далматовского муниципального округа Курганской области на собранные денежные средства также купили бензопилу. Кроме того, приобрели продукты питания и медикаменты.

А вот в селе Верхний Яр серебряные волонтеры каждый день собираются вместе для изготовления маскировочных сетей.

Фото газеты "Далматовский вестник"

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