Жители деревни Подъясово установили памятник героям Великой Отечественной войны

В деревне Подъясово Альменевского округа появился новый памятник солдатам - участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из родного села. Средства на его строительство собрали сами жители. Это решение они приняли на общем сходе в 2021 году.

В таких делах обязательно нужен активист, готовый взять на себя организационные хлопоты. Уважаемый в селе человек, которому земляки доверят свои деньги и делегируют принятие решений. Именно таким человеком оказался Суфиян Мухаметханов.

Эскиз был разработан самими жителями – бетонный постамент, на котором расположена стена с мемориальной доской с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». На мемориале перечислены участники Великой Отечественной войны – всего 57 фамилий.

Место для памятника выбрали в центре деревни – напротив местного клуба, согласовали с администрацией и принялись за дело.

Средства собирали всем миром. Большой вклад внесла мечеть, материальную помощь присылали и земляки, давно переехавшие в другие регионы: деньги поступали из Челябинской области, из Красноярска, Тюмени.

Активно подключились ветераны, молодежь.

Кто-то доставлял стройматериалы, кто-то выравнивал площадку на своем тракторе. Раис Исмагилов привез песок, Руслан Сафин занимался сбором денег и доставлял кирпичи из Челябинска, Наиль Шангареев занимался подвозом бетонных плит. Сварочные работы взял на себя Ким Нурмухаметов. Кирпичную кладку изготовили Суфиян Мухаметханов и Рамиль Каримов.

По словам Суфияна Мухаметханова, весной работы продолжатся. «Будем благоустраивать территорию, хочется посадить там елочки, может быть, построить еще и беседку. В общем, задумок еще много, будем продолжать», - сказал Мухаметханов.

По материалу Юлии Кондратовой. Газета «Трибуна».

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