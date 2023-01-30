Жители города Катайска и села Мокроусово изготавливают окопные свечи для бойцов СВО

В Катайском районе установили большие коробки для сбора металлических банок для изготовления блиндажных свечей.

Свечами можно обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи и вскипятить воду в полевых условиях. Свеча не дымит, если поставить ее в небольшую ямку в окопе, огонек не будет виден. Это очень полезная в солдатском быту вещь, уверяют в Центре социального обслуживания населения Катайска. Местные жители массово поддержали инициативу ЦСО.

Блиндажные свечи изготавливают из подручных материалов: жестяных банок и гофрокартона. Единственное, что нужно покупать — это парафин.

Сначала специалисты центра социального обслуживания населения изучили технологический процесс изготовления окопных свечей, а потом в слесарной мастерской начали их делать самостоятельно. Дело это кропотливое. На водяной бане растапливают парафин и заливают в жестяные банки, затем вставляют фитиль. Самую сложную и трудоемкую работу выполняют работники Центра. Помощь оказывают и волонтеры. Они, например, режут гофрокартон, делают этикетки для каждой свечи, приклеивают их, упаковывают свечи в коробки для отправки в зону проведения СВО.

Отправка очередных партий блиндажных свечей на фронт запланирована на начало февраля. Семья из Мокроусово также принялась изготавливать окопные свечи. Их родственник сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, и они знают, насколько необходимы эти незамысловатые предметы, с помощью которых солдаты освещают блиндажи и согреваются в военно-полевых условиях. Дети уже сделали заготовки, а глава семьи заливает их парафином.

Инициативная семья выступила с обращением к мокроусовцам: не выбрасывать консервные банки, а приносить их на пункты сбора в редакцию местной газеты или в Центр социального обслуживания.

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