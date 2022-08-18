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Жители города Кургана отметят Яблочный спас

Библиотека имени Югова проведёт праздник для юных гостей

18 августа, 2022 - 13:30

Открытая интерактивная площадка, посвященная Яблочному спасу, развернётся в сквере около библиотечного крыльца 19 августа с 11:00 до 13:00. Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина поддержала библиотеку в организации праздника. На интерактивную площадку приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также все желающие.

В программе запланированы интеллектуальные квизы, познавательные и подвижные игры, загадки и конкурсы. Гости праздника – и взрослые, и дети – узнают историю возникновения праздника Яблочного спаса, его традиции и особенности. Сотрудники Юговки передадут рецепты самых необычных блюд из яблок и представят редкие поваренные книги из фондов библиотеки. Гости Юговки также поделятся своими кулинарными шедеврами  – дети и взрослые принесут блюда из яблок, приготовленные с родителями. Все участники праздника получат сладкие призы.

Информацией и фото поделилась Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова.

18 августа, 2022 - 13:30

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