Жители города Кургана отметят Яблочный спас

Открытая интерактивная площадка, посвященная Яблочному спасу, развернётся в сквере около библиотечного крыльца 19 августа с 11:00 до 13:00. Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина поддержала библиотеку в организации праздника. На интерактивную площадку приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также все желающие.

В программе запланированы интеллектуальные квизы, познавательные и подвижные игры, загадки и конкурсы. Гости праздника – и взрослые, и дети – узнают историю возникновения праздника Яблочного спаса, его традиции и особенности. Сотрудники Юговки передадут рецепты самых необычных блюд из яблок и представят редкие поваренные книги из фондов библиотеки. Гости Юговки также поделятся своими кулинарными шедеврами – дети и взрослые принесут блюда из яблок, приготовленные с родителями. Все участники праздника получат сладкие призы.

Информацией и фото поделилась Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова.