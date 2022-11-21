Жители Курганской области держат на банковских счетах 71 млрд рублей

По данным на 1 октября 2022 года, жители Курганской области держат на депозитах и банковских счетах (без учета счетов эскроу) 71 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился почти на 6 млрд рублей, рост ставил 9%, сообщает Отделение Курган Банка России.

По данным регионального отделения, жители региона по-прежнему предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте: на долю рублевых вкладов приходится 98% в общем объеме вложений.

«Граждане выбирают банковский депозит как привычный, простой и надежный финансовый инструмент. Привлекательность вкладов повышают и введенные с 1 октября новшества. Теперь банки обязаны на первой странице договора указывать реальные условия депозита и размер процентной ставки. Это помогает потребителям увидеть гарантированный доход, а не обещанный в рекламе. Вкладчики могут сравнить различные предложения банков и выбрать наиболее подходящий вариант», – пояснил начальник экономического отдела Отделения Курган Банка России Артем Романов.

Банки также обязаны сообщать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада не только в договорах с клиентами и на своих официальных сайтах, но и в рекламе.