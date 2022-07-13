Жители Курганской области могут бесплатно пройти переквалификацию

В рамках проекта для граждан представлено большое количество обучающих программ. Для участия в обучении можно самостоятельно зарегистрироваться на портале «Работа России».

По сведениям Главного управления по труду и занятости населения Курганской области принять участие в проекте могут как люди предпенсионного возраста или старше, так и представители молодежи в возрасте до 35 лет включительно, не имеющие образования либо после окончания военной службы которых прошло более 4 месяцев. Также стать участниками могут безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, оказавшиеся под риском увольнения; женщины с маленькими детьми. С полным списком категорий граждан, которые могут пройти обучение в рамках проекта, можно ознакомиться на сайте Единой цифровой платформы «Работа России» (https://trudvsem.ru). Любой гражданин из указанных категорий, стремящийся трудоустроиться и эффективно работать по желаемой профессии, может выбрать для себя подходящий курс и получить соответствующие навыки и знания.

Обучение организуется по различным программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Количество учебных часов от 72 до 256. Образование проходит по очной, очно-заочной с применением дистанционных технологий и заочной с применением дистанционных технологий формам.

По окончании обучения выдается документ установленного образца с указанием программы обучения. Предусмотрено заключение трехстороннего договора, в рамках которого обучающийся должен устроиться. Это сделано с целью обеспечения занятости после обучения. Также рассматривается заключение двустороннего договора, который предусматривает обязательства регистрации в качестве ИП, юридического лица, самозанятого или фермерского хозяйства.

Проект реализован при поддержке Агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За остальной необходимой информацией желающие могут обратиться в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области по телефону: (3522)45-46-21 или в центр занятости населения по месту жительства или месту пребывания.