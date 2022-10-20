Жители Курганской области могут получить 700 тысяч рублей на строительство дома

В Курганской области реализуются два проекта комплексной застройки – коттеджный посёлок «Солнечная поляна»в городе Шадринске и коттеджный посёлок «Колесниково», расположенный в северо-западной части селаКолесниковоКетовского муниципального округа. Об их преимуществах сегодня, 20 октября, во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте» рассказал гендиректор Курганской ипотечно-жилищной корпорации Сергей Ботов.

В «Солнечной поляне» расположено 115 участков от 8 до 12 соток. Общая площадь коттеджного посёлка – 17,4 гектара. «Колесниково», в свою очередь, занимает 23,6 гектара и там расположены 146 участков от 6 до 12 соток. Проведены все необходимые геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания для подтверждения пригодности земельных участков для строительства на них индивидуальных жилых домов. К каждому участку проведены сети электро- и газоснабжения, установлены опоры, подведена обвязка. В данный момент занимаются дорогами. В Шадринске от действующего микрорайона до границ земельного участка прогрейдировали дорогу, отсыпать щебнем планируют в следующем году. Также в этом году планируют сделать центральную дорогу в коттеджном посёлке «Колесниково», чтобы создать визуализацию посёлка для покупателей и помочь им с выбором участка.

Эти коттеджные посёлки отличаются тем, что Курганская ипотечно-жилищная корпорация берёт ответственность за создание всей инфраструктуры. Также одним из плюсов приобретения участка в «Колесниково» является оформление в сельской местности. Несмотря на то, что это рядом с городом, собственник будет платить сниженные налоги.

КИЖК также предоставляют субсидии на строительство и приобретение дома. Одна из них предоставляется на возмещение затрат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредитованию. При строительстве и приобретении индивидуального жилого дома на территории Курганской области у застройщика субсидия предоставляется в размере не более 50% от сметной стоимости строительства или дома, не более 700 тысяч рублей гражданам не старше 45 лет. С заявками на субсидию на ипотечный взнос обратились более 40 человек.

Предоставляется и субсидия на строительство или приобретение дома общей площадью до 150 кв метров. Субсидия также выделяется в размере не более 700 тысяч рублей, не более 50%. Предоставляется она лицам не старше 60 лет. Строительство дома должно быть на территориях ИЖС (индивидуальногожилищного строительства). Ознакомиться с полным перечнем категорий можно на сайте КИЖК.

Что примечательно, субсидии безвозмездны. Как сообщил генеральный директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации Сергей Ботов, в УрФОбольше таких программ нет. В Курганской области эти программы не облагаются налогом, возвращать средства не нужно. Субсидии выделяются для поддержки населения. Программы субсидирования были реализованы по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

На строительство коттеджного посёлка в Шадринске и организацию инфраструктурыв общей сложности будет потрачено около 39 млн 600 тысяч;в «Колесниково» – около 35 млн. Соответственно отличаться будет и стоимость одной сотки участка: в «Колесниково» – 28-29 тысяч, а в Шадринске – до 40 тысяч. Шадринск дороже, потому что коттеджный посёлок находится в черте города. В «Колесниково» и ипотека дешевле - сельская ипотека с процентной ставкой до 3%.

В Зауралье также реализуется программа «Русская мечта. Курганская область зовёт». В рамках программы зауральцам могут быть оказаны меры государственной и региональной поддержки. КИЖК желающим переехать предоставляет субсидию на строительство дома. Как рассказал Сергей Ботов, в прошлом году поступили три заявки. Сейчас одна в работе (человек хочет переехать, работают с документами). Мера поддержки действует на строительство или приобретение жилого дома, желающие должны вести деятельность на территории Курганской области. Область готова поддержать.

Анастасия Пережегина.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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