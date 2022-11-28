Жители Курганской области могут получить 83 вида госуслуг в электронном виде

В электронном виде с использованием портала Госуслуг обеспечена возможность обратиться за получением массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня www.gosuslugi.ru.

В Курганской области в данный перечень входят 83 услуги в сферах имущественных и земельных отношений, строительства, социальной поддержки населения, здравоохранения, образования, лицензионно-разрешительной деятельности и других отраслях. Все эти услуги жители и представители бизнеса Курганской области могут получить в режиме онлайн в электронной форме на портале Госуслуг, имея подтвержденную учетную запись.

Для жителей и организаций нашего региона обеспечена возможность подать заявление о получении этих услуг, при необходимости оплатить пошлину и сбор, отследить ход рассмотрения заявления и получить результат в своем личном кабинете на портале Госуслуг.

В департаменте информационных технологий и цифрового развития заявили, что в регионе продолжится активная работа по внедрению механизмов, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Фото от ru.freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.