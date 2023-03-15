Жители Курганской области могут попасть в кино известного режиссёра Степана Бурнашева

Режиссер Степан Бурнашев предлагает зауральцам попробовать себя в кино. Актерский опыт и образование знания не имеют.

Нужно лишь до 9 апреля посмотреть его детективный триллер о гибели подростка «Айта»,в своих соцсетях поделиться снятыми на видео впечатлениями от кинокартины, зарегистрироваться на сайте aitafilm.ru, приложить скрин своего поста или сторис. «Айту» можно найти в интернете. Для любителей большого экрана – поход в кинотеатр, в прокат фильм выходит 30 марта. Результаты конкурса объявят в мае.

«Многие знают, что помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми – мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы «Как получить роль в вашем фильме?» или «Как попасть на съемки?». В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», – прокомментировал 40-летний якутский режиссер и участник различных кинофестивалей Степан Бурнашев. В портфолио Бурнашева на сегодняшний день 13 картин.

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