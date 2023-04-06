Жители Курганской области могут предложить свои проекты на благо страны

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится для того, чтобы выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. Организаторы мероприятия Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Все желающие могут до 26 апреля разместить на крауд-платформе идея.росконгресс.рф описание своего проекта. Он должен касаться одного из шести направлений: национальная социальная, технологическая, кадровая, экологическая инициативы, предпринимательство и цифровые сервисы. Инициативы оценят эксперты, проведут несколько этапов отбора и к концу мая определят топ-100 идей. Из них 10 лучших представят Президенту России на форуме «Сильные идеи для нового времени», который в этом году состоится 28-29 июня.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй – в июле 2022-го. За это время на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Среди инициатив, представленных Владимиру Путину в прошлом году, – создание сети семейных МФЦ, умного дома престарелых «Цифровая забота», атласа удалённых профессий и многие другие. Лучшие проекты получают поддержку от властей, им помогают в ликвидации административных барьеров и в продвижении.

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов уверен, что у жителей Зауралья есть идеи, которые можно предложить в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени».

– У нас в регионе работают очень активные, успешные некоммерческие организации, ежегодно несколько десятков их проектов становятся победителями конкурсов Фонда президентских грантов и многих других. И на форуме «Сильные идеи для нового времени» наши земляки должны заявить о себе. Каждый, у кого есть хорошие инициативы, может влиять на будущее нашей страны, на ее развитие, - подчеркнул Белоусов.

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