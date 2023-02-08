Жители Курганской области собрали 20 тонн консервов, варежек и отрыток для мобилизованных бойцов

Со старта военной операции жители Курганской области активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Сначала помощь отправляли жителям Донбасса. Сейчас зауральцы поддерживают военнослужащих, которые защищают нашу страну. Впереди День защитника Отечества, и очередная волна сбора помощи посвящена этому празднику.

В региональную приемную партии «Единая Россия» поступали посылки со всей территории Курганской области.

«Вместе с правительством области и гражданами в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» было собрано 226 коробок весом 1287 кг, это почти 7 кубометров. Коробки будут направлены в четыре воинских подразделения, где служат мобилизованные из Курганской области. Отправку курирует правительство области, поэтому наш груз будет только частью большого груза, который будет отправлен», - поделился руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

Акция называется «Тепло для героя». Зауральцы собрали теплые вязанные вещи и, конечно, макароны, каши, консервы.

«Мы понимаем, что наши бойцы накормлены. Но лишняя банка тушенки и макароны в вещевом мешке пригодятся, в том числе и при контактах с местным населением. Думаем, что польза от этого будет», - добавил Родион Вяткин.

Каждое подразделение получит и посылку с детскими письмами в поддержку. Коробки с этими письмами красиво оформлены самими детьми, что также должно морально поддержать бойцов. Рисовали и писали письма дети самых разных возрастов — от детсадовцев до старшеклассников.

А помогали грузить посылки представители регионального отделения «Единой России», участники движения «Волонтеры Победы», представители «Молодой гвардии России».

Общий вес гуманитарной помощи составит 20 тонн.

«Собирали быстро, жители постоянно что-то приносили, активно участвовали пенсионеры, которые на пенсию покупают необходимые вещи, медикаменты. В состав сегодняшнего груза входят блиндажные свечи, обмундирование, продукты питания, маскировочные сети, вязанные шерстяные носки. Сегодня будет отправлен полностью загруженный 20-тонник. В составе общего груза отправляются и индивидуальные посылки», - рассказала заместитель директора Центра развития современных компетенций Татьяна Ширинская.

Сбор помощи будет продолжаться. В городе Кургане гуманитарную помощь можно принести по двум адресам: Техническая, 4 и Советская, 110. Следующую фуру будеут фолрмировать в начале марта. Сейчас запущена акция «Витаминка» - для укрепления организма бойцов в весенний период витаминами.

Василий Малухин. Фото автора и Николая Пушилина.