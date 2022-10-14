Жители Куртамыша получат газ уже в ноябре

Жители города Куртамыша получат голубое топливо в ноябре.

«Газ будет. Буквально вчера разговаривал с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым, несколько недель назад разговаривал с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Полагаю, что ноябрь – это край. Мне пообещали. Сейчас там завершаются все регламентные работы», - заверил губернатор Вадим Шумков жителей города на встрече 14 октября.

В своём телеграм-канале Вадим Шумков написал: «К подаче газа все готово. Структуры «Газпрома» по нашей просьбе с ускорением завершают все необходимые регламентные работы, чтобы в ближайшее время Куртамыш получил долгожданный газ. Дай Бог. Люди долго ждали этого события. Рад за жителей и за город».

Губернатор сегодня работает в Куртамышском округе. Одними из объектов контроля стали газораспределительная станция (ГРС) «Куртамыш» и газопровод-отвод «Мишкино — Юргамыш — Курган» с отводом на Куртамыш, строительство которых подходит к завершению.

Уже собрана вся 54 километровая линейка газопровода-отвода «Мишкино-Юргамыш-Курган» с отводом на Куртамыш. В Куртамыше проложено 134,2 км.газораспределительных сетей, к подключению газа готовы 1146 домовладений и 2 муниципальные котельные, уточнили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что газификация населённых пунктов проводится в рамках Региональной программы газификации Курганской области и программы развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021 - 2025 годы, подписанной губернатором главой ПАО «Газпром».

Фото: t.me/silavpravdevshumkov.

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